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09:26, 11 июля 2023Бывший СССР

На Украине из-за падения обломков дрона загорелся зерновой терминал

Власти Одесской области сообщили о возгорании на зерновом терминале из-за обломков дрона

Фото: Igor Tkachenko / Reuters

В Одесской области из-за падения обломков дрона загорелся зерновой терминал. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывчатку на село Графовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Боеприпас упал в поле, из-за чего образовалась большая воронка.

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    Алевтина Запольская
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