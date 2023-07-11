На Украине из-за падения обломков дрона загорелся зерновой терминал

Власти Одесской области сообщили о возгорании на зерновом терминале из-за обломков дрона

В Одесской области из-за падения обломков дрона загорелся зерновой терминал. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожары оперативно ликвидированы, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывчатку на село Графовка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Боеприпас упал в поле, из-за чего образовалась большая воронка.