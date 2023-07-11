В российском регионе ввели режим ЧС из-за аномальной жары

В Омской области ввели режим ЧС из-за аномальной жары, суховеев и засухи

В Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за аномальной жары. Такое распоряжение подписал врио губернатора Виталий Хоценко, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ввести на территории Омской области режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Там также указано, что в начале июля в трех районах российского региона зафиксировали суховеи, из-за чего погибло более 100 гектар посевов.

В Омской области установилась аномальная жара, столбики термометров достигают плюс 40 градусов. Из-за такой погоды в регионе объявили штормовое предупреждение, посевы гибнут из-за суховеев и засухи.

Ранее на территории Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Причиной увеличения числа природных пожаров стала аномальная жаркая погода и грозовая активность.