В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

На всей территории Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщается на сайте правительства российского региона.

Причиной увеличения числа природных пожаров стала аномальная жаркая погода и грозовая активность, говорится в заявлении властей.

По данным главы республики Айсена Николаева, всего на утро 3 июля действовало 110 лесных пожаров на площади более 61 тысячи гектаров и два ландшафтных пожара на площади более 3,1 гектара. Большинство возгораний произошло на труднодоступных и удаленных территориях. В тушении пожаров уже задействовано 620 человек, 33 единицы автотехники и авиация.

«Режим ЧС позволит усилить меры по тушению пожаров, а также увеличить силы и средства, в том числе с привлечением федерального центра. Такой режим на уровне муниципалитетов действовал в Усть-Майском и Олекминском районах», — указано в сообщении.

В конце июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о том, что в ряде регионов России в июле температура будет превышать норму. В частности, речь шла о западе Урала, востоке Заволжья и Красноярского края, Якутии, Забайкальском и Приморском краях, а также Амурской и Магаданской областях.