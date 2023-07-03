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10:11, 3 июля 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
СюжетПожары в Якутии
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На всей территории Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщается на сайте правительства российского региона.

Причиной увеличения числа природных пожаров стала аномальная жаркая погода и грозовая активность, говорится в заявлении властей.

По данным главы республики Айсена Николаева, всего на утро 3 июля действовало 110 лесных пожаров на площади более 61 тысячи гектаров и два ландшафтных пожара на площади более 3,1 гектара. Большинство возгораний произошло на труднодоступных и удаленных территориях. В тушении пожаров уже задействовано 620 человек, 33 единицы автотехники и авиация.

«Режим ЧС позволит усилить меры по тушению пожаров, а также увеличить силы и средства, в том числе с привлечением федерального центра. Такой режим на уровне муниципалитетов действовал в Усть-Майском и Олекминском районах», — указано в сообщении.

В конце июня научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал о том, что в ряде регионов России в июле температура будет превышать норму. В частности, речь шла о западе Урала, востоке Заволжья и Красноярского края, Якутии, Забайкальском и Приморском краях, а также Амурской и Магаданской областях.

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    Евгения Куликова
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