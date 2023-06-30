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14:18, 30 июня 2023Среда обитания

Жителей ряда регионов России предупредили о температуре выше нормы

Синоптик Вильфанд: в июле на половине территории России температура будет выше нормы

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В ряде регионов России в июле ожидается температура выше нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает агентство ТАСС.

По словам синоптика, среднемесячная температура выше нормы будет наблюдаться на половине территории страны. В качестве примера таких регионов он привел запад Урала, восток Заволжья и Красноярского края, Якутию, Забайкальский и Приморский края, Амурскую и Магаданскую области. При этом на остальной территории России температура будет находиться около нормы. «Практически на всей территории страны отрицательные аномалии не прогнозируются», — заключил специалист.

Что касается осадков в предстоящем месяце, то на большей части России их количество будет находиться возле нормы — за исключением юга Приволжского федерального округа, центра Урала и востока Якутии, где прогнозируется их дефицит. Напротив, в Ставропольском, Алтайском краях и на востоке Камчатского края, а также в Архангельской и Кемеровской областях осадков будет в избытке.

Ранее в Гидрометцентре москвичей предупредили о том, что в пятницу, 30 июня, в город придет гроза с градом. По словам синоптиков, в столице ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

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    Полина Кислицына
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