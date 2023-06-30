В Москву придет гроза с градом

Гидрометцентр: в пятницу в Москве ожидается гроза с градом

Москвичей предупредили, что в пятницу, 30 июня, в город придет гроза с градом. О надвигающейся непогоде со ссылкой на прогноз Гидрометцентра России рассказал телеканал «Мир 24».

По словам синоптиков, в столице ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать 17 метров в секунду. На территории Москвы из-за неблагоприятных погодных условий был объявлен «желтый» уровень опасности. Предупреждение о дожде, грозе и граде действует до 21:00 пятницы, опасность сильного ветра сохраняется до 21:00 субботы, 1 июля.

Температура воздуха в пятницу составит 18-20 градусов тепла, ночью она опустится до 13-15 градусов. При этом уже в субботу и воскресенье в Москву придет теплая погода — воздух прогреется до 25 градусов.

О том, что на выходных 1 и 2 июля погода в Москве улучшится и будет по-настоящему летней, ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ожидается потепление до 23-25 градусов, а осадки будут незначительными. Он отметил, что ночи станут почти тропическими: в центре города температура может опуститься только до 19 градусов.