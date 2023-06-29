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11:36, 29 июня 2023Среда обитания

Москвичам предрекли тропическую погоду

Метеоролог Вильфанд спрогнозировал тропически теплые ночи в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Погода на выходных, 1 и 2 июля, будет по-настоящему летней: ожидается потепление до 23-25 градусов, незначительные осадки. Ночи станут почти тропическими: в центре Москвы температура может опуститься только до 19 градусов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«30 июня интенсивность дождей в Москве уменьшится, хотя погода все еще будет облачной и дождливой. Местами возможен даже град. Температура поднимется до 20 градусов, ночь достаточно теплая — до 12-14 градусов», — рассказал Вильфанд.

Погода начнет меняться в субботу, 1 июля. По словам метеоролога, ожидается переменная облачность с очень насыщенным энергией солнцем при достаточно холодных воздушных массах. Это сочетание приведет к тому, что дневные температуры будут полностью соответствовать норме.

«Дневные температуры составят около 23-25 градусов, ночи тоже потеплеют до 14-16. В центре Москвы ожидаются даже тропические температуры, до 19 градусов. Это, правда, связано уже не с природой, а с тем, что там много высотных домов, которые днем впитывают энергию, а ночью отдают», — объяснил Вильфанд.

Ранее метеоролог рассказал, что в пять регионов России — Магаданскую и Амурскую области, а также в Хабаровский край, в Якутию и на Камчатку — в ближайшие дни придут аномальные волны тепла. В частности, он спрогнозировал погоду до 33-35 градусов в Якутии. Аномальная жара накроет Хабаровский край, где ожидается до плюс 31-32 градусов, а также Амурскую область (там будет до плюс 31-32) и Камчатку (до 27-28 градусов).

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    Наталия Белова
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