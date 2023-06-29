Вильфанд спрогнозировал волны аномального тепла в пяти регионах России

Вильфанд спрогнозировал волны тепла в пяти регионах России в ближайшие дни

В пять регионов России — Магаданскую и Амурскую области, а также в Хабаровский край, в Якутию и на Камчатку — в ближайшие дни придут аномальные волны тепла. Такую погоду спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«С 28 июня по 3 июля жаркая погода прогнозируется в Магаданской области. Температура будет на 6-11 градусов выше нормы. Это волна тепла, температура будет достигать 28-35 градусов», — сообщил синоптик.

Специалист также спрогнозировал погоду до 33-35 градусов в Якутии. Аномальная жара накроет Хабаровский край, где ожидается до плюс 31-32 градусов, а также Амурскую область (там будет до плюс 31-32) и Камчатку (до 27-28 градусов).

Волна тепла — это период, когда несколько дней подряд температура в регионе значительно выше климатической нормы. Вильфанд также пообещал улучшение погоды в Московском регионе в начале июля.

Ранее синоптик Евгений Тишковец предупредил о жарком и засушливом июле в Центральной России. По самым оптимистичным оценкам, в средних широтах Русской равнины выпадет максимум половина дождей от средних параметров метеостатистики, сообщил метеоролог.