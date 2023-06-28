Россиян предупредили о засушливом июле

Синоптик Тишковец пообещал жаркий и засушливый июль в Центральной России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет июль в Центральной России. Его слова приводит радио Sputnik.

В июне в центральных регионах России температура воздуха была ниже нормы, однако к концу месяца ситуация выправится. Но на восполнение дефицита осадков рассчитывать не стоит — их недобор по итогам первого месяца лета может составить 40 процентов от положенного.

Синоптик утверждает, что в июле жителей Центральной России ожидает засуха. По самым оптимистичным оценкам в средних широтах Русской равнины выпадет максимум половина дождей от средних параметров метеостатистики. «Если посмотреть климатическую историю, таким засушливым июль в среднем бывает не чаще одного раза в восемь лет», — уточнил Тишковец.

При этом, как отмечает специалист, температура воздуха в июле будет на два или более градусов выше климатической нормы. Он уточнил, что сейчас норма для Центральной России составляет в среднем 10-15 градусов ночью и 22-27 градусов днем. При этом Тишковец подчеркнул, что из-за особенностей погоды ожидается высокая пожароопасность.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Канаде привели к рекордному выбросу углекислого газа (CO2) и негативно сказались на качестве воздуха как в самой стране, так и за ее пределами. К таким выводам пришла Служба мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS). Лесные пожары в этом сезоне в Канаде начались рекордно рано. Сухая и жаркая погода в стране будет держаться на протяжении всего лета.