Президент Польши понадеялся на вступление Украины в НАТО через несколько лет

Президент Польши Дуда: надеюсь, через несколько лет Украина вступит в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда считает, что путь Украины в НАТО ясен, и страны-члены альянса уже приняли соответствующее решение. Он также понадеялся, что она вступит в объединение через несколько лет, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос, доволен ли он принятыми на саммите решениями по Украине, польский лидер сказал: «этого совершенно недостаточно». «Сейчас сложно и даже почти невозможно ничего сказать по срокам, принимая во внимание, что в НАТО должно быть единство в процессе принятия решения», — добавил политик.

Как считает Дуда, принятие в НАТО Украины «с огромной армией и боевым опытом» усилит альянс. Впрочем, он подчеркнул, что пока это невозможно из-за конфликта с Россией.

Хотя члены альянса на саммите признали место Киева в своем составе, никаких конкретных заявлений о сроках его вступления или условиях сделано не было.

