США выдвинули Украине требования для вступления в НАТО

Белый дом: США ожидают от Украины реформы сектора безопасности для вступления в НАТО

США ожидают от Украины проведение демократических реформ и реформ сектора безопасности для вступления в НАТО. Об этом заявила. Об этом заявила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слоут, сообщает РИА Новости.

«Украине все еще необходимо провести дальнейшие демократические реформы и реформы сектора безопасности», — сказала она.

По словам Слоут, президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон уверен, что Киев сможет этого добиться.

Ранее она анонсировала объявление странами «Большой семерки» (G7) 12 июля гарантий безопасности для Украины и сообщила, что Байден и лидеры G7 вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским сделают важное заявление, в котором изложат наши долгосрочные обязательства по поддержке Киева.