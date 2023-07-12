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04:11, 12 июля 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret вышла в свет в прозрачном платье

Бразильская модель Алессандра Амбросио посетила показ Dolce & Gabbana в прозрачном платье

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась фото в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя манекенщица посетила показ Dolce & Gabbana в прозрачном платье длины макси черного цвета с блестящими стразами. Среди прочего она надела нижнее белье в тон, а волосы распустила. Бывший ангел Victoria's Secret вышла в свет с нюдовым макияжем на лице, держа при этом в руках сумку упомянутого бренда. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под серией снимков. «Как всегда прекрасна», «Просто лучшая», «Обожаю тебя», «Самая красивая в мире», «Шикарная фигура», — высказывались многочисленные поклонники.

В апреле Алессандра Амбросио появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Манекенщица посетила церемонию награждения премии The Daily Front Row в белом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. На размещенных кадрах также видно, что наряд оформлен шлейфом, глубоким декольте и высоким разрезом, демонстрировавшим ее ногу.

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    Карина Черных
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