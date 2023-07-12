Раскрыта стоимость арендованного Пугачевой дома в Юрмале

MK.RU: Алла Пугачева арендовала в Юрмале виллу за 15 миллионов рублей в месяц

Алла Пугачева приехала в Юрмалу и арендовала там виллу «Марта». Подробности о недвижимости раскрыл прибалтийский риелтор, с которым связался MK.RU.

По словам специалиста, съемный дом артистки летом стоит 150 тысяч евро в месяц (около 15 миллионов рублей). При этом не в сезон его можно арендовать за 10 тысяч евро (примерно один миллион рублей). Агент по недвижимости добавил, что семья Пугачевой останется на вилле до конца лета.

Речь идет об элитном особняке площадью 210 квадратных метров. Внутри есть как минимум две спальни, большая гостиная, оборудованная современной техникой кухня и несколько ванных комнат. На территории недавно создали еще четыре отдельных апартамента, библиотеку, кинозал, художественную галерею, столовую и даже японский сад с камнями.

В конце июня сообщалось, что суд не стал взыскивать с Пугачевой долг за пользование подмосковной дачей. Артистка задолжала 50 тысяч рублей за аренду части берега Истры, на которой располагается ее причал. После отъезда из России певица не оплатила занимаемую территорию, и на нее подали в суд.