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15:51, 27 июня 2023Среда обитания

Суд вынес решение по долгу Пугачевой за дачу

Cуд не стал взыскивать с Аллы Пугачевой 50 тысяч рублей долга за дачу под Москвой
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Вадим Тараканов / Globallookpress.com

С певицы Аллы Пугачевой не стали взыскивать около 50 тысяч рублей долга за пользование земельным участком в Солнечногорске. Такое решение по даче артистки принял Тверской районный суд Москвы, передает ТАСС.

«Определением мирового судьи 367-го судебного участка Шведовой М. Е. от 26 июня заявление было возвращено заявителю», — сообщили собеседники агентства.

О задолженности Пугачевой стало известно 25 мая. Выяснилось, что артистка арендовала часть берега Истры, на которой располагается ее причал. После отъезда из России певица не оплатила занимаемую территорию, и на нее подали в суд.

Тверской районный суд Москвы обязал певицу выплатить задолженность — ее сумма достигла 44,4 тысячи рублей за период с апреля 2021 года по декабрь 2022-го, а также была начислена пеня почти в семь тысяч рублей.

Из-за просрочки по аренде Пугачевой не разрешили продать эту дачу. Как пояснил адвокат, ограничения накладываются в судебном порядке из-за каких-либо взысканий — например, налоговых или арендных задолженностей. Сделка купли-продажи блокируется по закону, чтобы взыскать с должника финансовые обязательства.

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    Нина Ташевская
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