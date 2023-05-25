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13:04, 25 мая 2023Среда обитания

У Пугачевой нашли долги за дачу

SHOT: певица Алла Пугачева задолжала за аренду причала на даче 44 тысячи рублей
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Вадим Тараканов / Globallookpress.com

У певицы Аллы Пугачевой нашли долги за аренду причала на даче в подмосковной деревне Бережки. О том, что артистка задолжала десятки тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пугачева арендовала часть берега Истры, на которой располагается ее причал. После отъезда из России певица не оплатила занимаемую территорию и осталась должна 44,5 тысячи рублей плюс 7 тысяч пени. По данным канала, на артистку подали в суд.

Ранее стало известно, что внук Пугачевой Никита Пресняков выставил дачу певицы на продажу за 225 миллионов рублей. Речь идет об элитном трехэтажном особняке площадью 800 квадратных метров. Дом расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истры. Внутри жилья шесть спален, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, SPA-зона с бассейном, лаунж-зона с баром и бильярдной, а также кинотеатр.

В мае сообщалось, что в замке Пугачевой и Максима Галкина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в деревне Грязь начался ремонт. Соседи знаменитостей рассказали о строительных работах на территории особняка.

Александра Качан
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