Суд обязал Пугачеву выплатить долг за дачу

Тверской суд Москвы обязал Пугачеву выплатить долг за аренду причала в деревне Бережки

Тверской районный суд Москвы обязал певицу Аллу Пугачеву выплатить задолженность за аренду причала на даче в подмосковной деревне Бережки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным Тверского суда, взыскателем выступил Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск Московской области. Заявление о вынесении судебного приказа поступило в апреле 2023 года.

Сумма задолженности достигла 44,4 тысячи рублей за период с апреля 2021 года по декабрь 2022-го, а также была начислена пеня почти в семь тысяч рублей.

О задолженности артистки стало известно ранее. Оказалось, что Пугачева арендовала часть берега Истры, на которой располагается ее причал. После отъезда из России певица не оплатила занимаемую территорию и на нее подали в суд.

В марте сообщалось, что дачу артистки выставили на продажу за 225 миллионов рублей. Речь идет об элитном трехэтажном особняке площадью 800 квадратных метров. Дом расположен на участке в 70 соток на первой линии реки Истры.