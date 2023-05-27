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21:28, 27 мая 2023Среда обитания

Суд запретил Пугачевой продавать дачу в Истре из-за долгов

Суд запретил Алле Пугачевой продать дачу в Истре за 225 миллионов рублей из-за долгов
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Суд запретил российской певице Алле Пугачевой продать дачу в Истре за 225 миллионов рублей из-за долгов, об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, на недвижимость в Бережках наложены ограничения, препятствующие продаже.

Как пояснил звездный адвокат Андрей Алешкин, ограничения накладываются в судебном порядке из-за каких-либо взысканий, например, налоговых или арендных задолженностей. Сделка купли-продажи блокируется по закону, чтобы взыскать с должника финансовые обязательства.

«В любом случае, ограничения накладываются только судом и исполняются судебными приставами», — заключил юрист.

25 мая сообщалось, что Тверской районный суд Москвы обязал певицу Аллу Пугачеву выплатить задолженность за аренду причала на даче в подмосковной деревне Бережки. Сумма задолженности достигла 44,4 тысячи рублей за период с апреля 2021 года по декабрь 2022-го, а также была начислена пеня почти в семь тысяч рублей.

О задолженности артистки стало известно ранее. Оказалось, что Пугачева арендовала часть берега Истры, на которой располагается ее причал. После отъезда из России певица не оплатила занимаемую территорию, и на нее подали в суд.

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    Марина Совина
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