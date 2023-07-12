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14:41, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский оценил востребованность Украины в НАТО

Владимир Зеленский заявил, что НАТО нуждается в Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО нуждается в Украине не менее сильно, чем страна стремится стать полноценным членом альянса. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, выступая на саммите в Вильнюсе, пишет украинский новостной Telegram-канал «Klymenko Time».

По словам политика, Киев не будет искать новые аргументы для того, чтобы президент США Джо Байден решился безоговорочно поддержать интеграцию страны в НАТО. Востребованность Украины в блоке он объяснил «угрозами», исходящими со стороны России.

«Эти аргументы должны быть взаимными, потому что это [вопросы] безопасности востока европейского континента и восточного фланга НАТО», — пояснил Зеленский.

Глава государства считает, что его страна уже обеспечивает безопасность восточного фланга НАТО. Он также указал, что если альянс перестанет поддерживать Украину, последствия этого решения могут оказаться критическими для всей Европы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина стала «донором безопасности» для НАТО. По его словам, сейчас мир испытывает явный «дефицит безопасности», поэтому сотрудничество Украины со странами-партнерами должно заполнить этот дефицит.

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    Александр Слабиев
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