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10:09, 12 июля 2023Наука и техника

Изучен вред бактерий на кухонных поверхностях

Applied and Environmental Microbiology: исследован вред бактерий на кухонных поверхностях

Фото: Christian Mackie / Unsplash

Команда специалистов из Норвежского института исследований продуктов питания, рыболовства и аквакультуры изучила вред бактерий, живущих на кухонных поверхностях в ряде европейских стран. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology.

В ходе работы авторы рассмотрели образцы, полученные из 74 кухонь в пяти странах (Франция, Норвегия, Португалия, Румыния и Венгрия), которые были собраны с раковин, разделочных досок, столешниц, ручек, губок и тряпок.

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Анализ показал, что в пробах доминировало восемь родов бактерий: Acinetobacter, Pseudomonas, Enhydrobacter, Enterobacteriaceae, Psychrobacter, Chryseobacterium, Bacillus и Staphylococcus. Такая микробиота была характерна для большинства изученных помещений, несмотря на различные методы приготовления пищи, привычки и различия в гигиене рук и кухни, которые влияют на вероятность заражения. Тем не менее большинство бактерий оказались безвредными для человека.

Исследование было важно, поскольку существует много информации о микробиоте, населяющей больницы и общественные пространства, но о домашних кухнях данных практически не было. Новые знания могут быть использованы для предотвращения заболеваний человека и для разработки более гигиеничного дизайна кухни.

В июне 2023 года сотрудники из Лундского университета (Швеция) пришли к выводу, что для очистки воды необязательно использовать хлор. Изучение образцов после исключения этого вещества из системы очистки показало, что в воде увеличивается количество хищных (но безвредных для человека) колоний бактерий, которые поглощают большую часть других микроорганизмов.

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    Елена Апазиди
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