Байден заявил о невозможности членства Украины в НАТО

Байден: Украина не войдет в НАТО до разрешения конфликта с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в НАТО до разрешения конфликта с Россией. Американского лидера цитирует пул Белого дома.

Байден отметил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства участников перед Киевом важнее вступления в альянс. «Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война», — сказал американский лидер.