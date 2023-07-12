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22:40, 12 июля 2023Мир

Байден заявил о невозможности членства Украины в НАТО

Байден: Украина не войдет в НАТО до разрешения конфликта с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что Украина не войдет в НАТО до разрешения конфликта с Россией. Американского лидера цитирует пул Белого дома.

Байден отметил, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что обязательства участников перед Киевом важнее вступления в альянс. «Этого не произойдет в ближайшей перспективе. Не произойдет, пока не закончится война», — сказал американский лидер.

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    Екатерина Подвигина
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