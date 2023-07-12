В Минобороны рассказали о наличии у России запасов оружия против кассетных боеприпасов

Российские войска располагают всеми необходимыми средствами для нейтрализации и уничтожения украинских носителей кассетных боеприпасов, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

По их данным, российская армия имеет в наличии большие запасы аналогичных средств поражения, которые превосходят иностранные. До сих пор российская сторона в зоне специальной военной операции (СВО) не применяла их против Вооруженных сил Украины (ВСУ), но теперь это будет оправдано, объяснили специалисты.

Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе рассказал, что Запад сначала начал передавать Киеву танки, а сейчас поставляет кассетные снаряды. «Это ведет к эскалации и нам есть чем ответить. Эскалации с точки зрения применения новых видов оружия, которые не применялись до этого в конфликте», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о планах США передать Украине кассетные боеприпасы. В Белом доме уверены, что Киев будет использовать их на территории своей страны, минимизируя риски для собственного населения.