В части российского региона ввели режим ЧС из-за ливней

В четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани ввели режим ЧС из-за ливней

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани из-за ливней, есть подтопленные дома. Об этом в среду, 12 июля, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Режим действует в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Проводится эвакуация жителей в пункты временного размещения.

По данным на 9:02, сильный дождь идет в Небугском сельском поселении. Основные потоки воды идут со склонов гор на центральную улицу Небуга и растекаются по прилегающим участкам. Река Небуг из берегов не вышла.

Частично подтоплены дома в Горском, Дефановке, Джубге. Также затоплены ряд улиц в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском.

Днем ранее, 11 июля, режим ЧС ввели в другом российском регионе — Омской области. Соответствующее распоряжение из-за аномальной жары подписал врио губернатора Виталий Хоценко.