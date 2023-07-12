Обвиняемого в нападении на российского дрессировщика цирка задержали

В Перми задержали 20-летнего обвиняемого в нападении на дрессировщика цирка Корчагина

В Перми полицейские задержали 20-летнего молодого человека, обвиняемого в нападении на дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По версии следствия, в начале июля между фигурантом и Корчагиным произошел конфликт в гостинице, во время которого обвиняемый избил дрессировщика и скрылся. Фигуранту заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он находится в СИЗО.

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