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17:10, 12 июля 2023Силовые структуры

Обвиняемого в нападении на российского дрессировщика цирка задержали

В Перми задержали 20-летнего обвиняемого в нападении на дрессировщика цирка Корчагина

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Перми полицейские задержали 20-летнего молодого человека, обвиняемого в нападении на дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По версии следствия, в начале июля между фигурантом и Корчагиным произошел конфликт в гостинице, во время которого обвиняемый избил дрессировщика и скрылся. Фигуранту заочно предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве суд дал от 5 до 8 лет членам экстремистского сообщества за хулиганство и драки.

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    Илона Палей
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