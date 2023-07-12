Западной Европе предрекли аномально теплую зиму

Copernicus: средние температуры зимой в Западной Европе будут аномально высокими

Предстоящие осенний и зимний сезоны с большой долей вероятности окажутся аномально теплыми для стран Западной Европы. Повышение средних температур в регионе будет обусловлено усилением влияния на климат природного феномена Эль-Ниньо, из-за которого экваториальная часть Тихого океана стала нагреваться сильнее обычного, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков службы по изменению климата Copernicus.

Вероятность значительного повышения средних осенних температур специалисты оценили в 70 процентов, а в зимний период — в 60-70 процентов. С августа по октябрь 2023 года потепление будет наблюдаться во всех странах Западной Европы, а также в некоторых регионах США. При этом в зимний сезон относительно благоприятные погодные условия могут сформироваться на большей части Северного полушария.

Повышение средних температур осенью и зимой в Западной Европе может привести к снижению биржевых цен на газ, что должно смягчить последствия энергетического кризиса в регионе. При этом потепление будет сопровождаться значительным объемом осадков в некоторых частях Пиренейского полуострова, скандинавских странах и Великобритании в четвертом квартале 2023 года. Подобный сценарий аналитики Copernicus оценили в 40-50 процентов.

Ранее сообщалось о рекордном росте (более чем на 0,5 процента) средних температур в мире по итогам июня. На этом фоне первый летний месяц 2023 года стал самым жарким за всю историю наблюдений. При этом аномально высокие температуры в июне наблюдались именно в странах Западной Европы.