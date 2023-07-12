Ценность Украины для НАТО оценили

Политолог Топорнин заявил о высокой ценности Украины для НАТО

Украина представляет высокую ценность и интерес для НАТО, поскольку после завершения конфликта армия страны может стать одной из самых боеспособных, с реальным военным опытом и большими запасами вооружений, считает политолог Николай Топорнин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мы знаем, что сейчас проходит саммит НАТО. В коммюнике по поводу ситуации на Украине прописано, что в настоящее время страна не может вступить в альянс, поскольку для этого нужно выполнить ряд каких-то условий. Тем не менее уже пришли и к тому, что после завершения конфликта вступление Украины нужно ускорить», — сказал Топорнин.

Политолог напомнил, что президент страны Владимир Зеленский неоднократно указывал на то, что с Украиной военная составляющая НАТО станет сильнее, и, по мнению собеседника «Ленты.ру», эти заявления достаточно справедливы, особенно с учетом того, что на данный момент Россия официально является противницей альянса.

Присоединение Украины к НАТО, действительно, сделает блок сильнее в военном плане. ВСУ сейчас получают большой опыт, переходят на стандарты альянса Николай Топорнин политолог

Топорнин уточнил, что, безусловно, после окончания конфликта, страна будет сильно истощена, значительная часть инфраструктуры, предприятий — разрушена. Все это потребует больших средств на восстановление. Тем не менее это не отменяет боеспособности армии Украины.

«Одно дело воевать в теории, в кабинетах, а в реальности — совсем другое. Такого конфликта в Европе не было со времен Второй мировой, поэтому Украина с ее опытом, безусловно, интересна для НАТО. По крайней мере, пока Россию будут продолжать считать соперником альянса», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в США заявили, что ожидают от Украины проведения демократических реформ и реформ сектора безопасности для вступления в НАТО. В Вашингтоне также выразили уверенность в том, что Украина сможет этого добиться.