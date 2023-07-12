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01:30, 12 июля 2023Экономика

Россияне сняли рекордную сумму денег наличными во время мятежа Пригожина

Центробанк: россияне сняли рекордные 100 млрд рублей наличными во время мятежа Пригожина

Фото: Pixabay

Россияне сняли рекордную сумму денег наличными — 100 миллиардов рублей — во время мятежа основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом говорится в материалах Центробанка.

В регуляторе посчитали, что на 23-25 июня пришлась пятая часть оттока ликвидности из банков в июне.

«Увеличение объема наличных денег в обращении не приводит к проблемам при проведении денежно-кредитной политики», — отметили в Центробанке, указав, что этот фактор учитывается при определении параметров проведения операций с банками.

Евгений Пригожин после обвинений в ударе по лагерю ЧВК «Вагнер» объявил о «марше справедливости» и начале мятежа утром 24 июня. Представители ЧВК за сутки прошли Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области, двигаясь на Москву. Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что Пригожин развернул колонны.

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    Марина Совина
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