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19:31, 12 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 14 лет за интимные переписки с 67 детьми

В Костроме суд приговорил мужчину к 14 годам за интимные переписки с 67 детьми

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Костроме местного жителя приговорили к 14 годам колонии строгого режима за интимные переписки с 67 детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что мужчина создал в социальных сетях аккаунты с вымышленными женскими именами и на протяжении пяти лет вел переписки с девочками в возрасте от 10 до 15 лет. Фигурант отправлял им порнографические фото и вынуждал детей делать то же самое, а также заводил с ними интимные разговоры.

Мужчину признали вменяемым и виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), а также части 3 статьи 135 («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста») Уголовного кодекса РФ. Осужденному запретили работать с несовершеннолетними 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция начала розыск педофилов, основавших «школу секса» для девочек 10 и 11 лет.

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    Илона Палей
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