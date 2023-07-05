Полицейские начали розыск основавших для девочек «школу секса» педофилов

В Москве полиция начала розыск педофилов, основавших «школу секса» для девочек 10 и 11 лет

В Москве сотрудники правоохранительных органов начали розыск неизвестных педофилов, организовавших в интернете «школу секса» для девочек 10 и 11 лет. Об этом в среду, 5 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, о группе полицейским стало известно благодаря маме ученицы пятого класса, которая нашла в телефоне дочери записанное ребенком интимное видео. Выяснилось, что девочка вела переписки в групповом чате «школа секса» с несколькими мужчинами, дававшими ей и другим состоявшим в группе школьницам интимные задания, за которые потом ставили виртуальные оценки.

Также матери удалось выяснить, что ее ребенок сидит в подобном чате более трех недель. Теперь силовики пытаются выяснить, как она и другие девочки оказались в нем. Ведется розыск неизвестных педофилов.

25 июня сообщалось, что в подмосковном Егорьевске задержали 46-летнего серийного педофила.