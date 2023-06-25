В Подмосковье задержали серийного педофила

СK: в Егорьевске задержан 46-летний подозреваемый в сексуальном насилии над детьми

В Егорьевске Московской области задержан 46-летний подозреваемый в нескольких эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК.

Преступления задержанный совершал в течение года. Потерпевшими являются пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет.

О преступлениях правоохранителям стало известно недавно. Дети описали педофила и рассказали, что он ездит на мотоцикле. Был составлен его фоторобот и размещен в нескольких популярных телеграм-каналах.

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