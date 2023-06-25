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23:59, 25 июня 2023Силовые структуры

В Подмосковье задержали серийного педофила

СK: в Егорьевске задержан 46-летний подозреваемый в сексуальном насилии над детьми

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Егорьевске Московской области задержан 46-летний подозреваемый в нескольких эпизодах сексуального насилия над несовершеннолетними, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК.

Преступления задержанный совершал в течение года. Потерпевшими являются пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет.

О преступлениях правоохранителям стало известно недавно. Дети описали педофила и рассказали, что он ездит на мотоцикле. Был составлен его фоторобот и размещен в нескольких популярных телеграм-каналах.

Ранее в Невском районе Санкт-Петербурга мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнею школьницу. По словам ребенка, на мужчине была синяя рабочая куртка со светоотражающими полосами. Он зажал школьнице рот рукой и потащил ее в кусты. Однако в последний момент передумал и отпустил.

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    Марина Совина
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