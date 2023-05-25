В Петербурге мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнюю школьницу

В Невском районе Петербурга мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнюю школьницу

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина в рабочей спецовке напал на десятилетнею школьницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 50-летний отец девочки обратился к полицейским. Петербуржец рассказал, что несовершеннолетняя днем 24 мая шла домой, когда к ней внезапно подошел неизвестный. По словам ребенка, на мужчине была синяя рабочая куртка со светоотражающими полосами.

Он зажал школьнице рот рукой и потащил ее в кусты. Однако в последний момент передумал и отпустил. Оперативники начали искать преступника. О состоянии девочки информации не поступало.

13 мая сообщалось, что в Екатеринбурге бездомный напал на девочку и попытался надругаться над ней. Мужчина шел за школьницей от художественной школы, потом догнал ее, повалил на землю, заткнул ей рот шапкой и пытался раздеть.

Школьнице удалось привлечь внимание прохожих и спастись. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

До этого в Омске прохожие задержали педофила, который надругался над оставленным без присмотра у торгового центра ребенком.