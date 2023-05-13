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17:28, 13 мая 2023Силовые структуры

На улице российского города бездомный попытался надругаться над ребенком

В Екатеринбурге бездомный напал на девочку и попытался надругаться над ней

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге бездомный напал на девочку и попытался надругаться над ней. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, мужчина шел за ребенком, когда школьница возвращалась из художественной школы. Бездомный догнал жертву, повалил на землю, заткнул ей рот шапкой и попытался раздеть.

Тем не менее ребенку удалось закричать и позвать на помощь. Прохожие самостоятельно задержали бездомного и передали его полиции. Как уточняет издание, мужчина уже находился в федеральном розыске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Об аналогичном инциденте сообщалось ранее, 4 мая. Прохожие также задержали педофила, который надругался над оставленным без присмотра у торгового центра ребенком.

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Марк Леонов
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