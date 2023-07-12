В экстремальной жаре в Европе увидели угрозу энергетике и транспорту

Bloomberg: жара в Средиземноморье угрожает энергетической и транспортной инфраструктуре

Синоптики увидели высокие риски в сохранении экстремальной жары в Средиземноморье. Высокие температуры, которые сохранятся на юге Европы, угрожают энергетической и транспортной инфраструктуре, сообщает Bloomberg.

В течение следующих 10 дней средняя температура в регионе будет на семь градусов выше нормы. Жара в испанской Андалусии в среду может достичь 44 градусов, из-за чего национальное агентство Aemet уже разослало предупреждения об экстремальном риске для здоровья людей и инфраструктуры.

По данным Maxar Technologies в субботу, 15 июля температура во Франкфурте достигнет рекордных 34 градуса по Цельсию, что более чем на пять градусов выше среднего показателя за сезон. На этой же неделе жара в Риме достигнет 36,5 градусов по Цельсию, также высокие температуры прогнозируются на Сардинии и Сицилии.

По словам климатолога Михаила Юлкина, лето 2023 войдет в десятку самых теплых за историю метеонаблюдений. При этом из-за глобальных климатических изменений каждое следующее лето потенциально может быть теплее предыдущего.

Из-за рекордной жары в июне объем льда в Антарктике рекордно снизился. Он сократился на 17 процентов по отношению к средним показателям с начала эпохи спутниковых наблюдений, или примерно на 2,2 миллиона квадратных километров. Предыдущий рекорд таяния льдов достигли в 2022 году. Таяние льдов несет серьезные последствия для повышения уровня моря во всем мире, подчеркнули во Всемирной метеорологической организации (ВМО).