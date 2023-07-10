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18:15, 10 июля 2023Среда обитания

Объем льда в Антарктике рекордно сократился из-за жары

ВМО: в июне объем льда в Антарктике сократился на 17 процентов

Фото: NASA / Reuters

Объем льда в Антарктике в июне рекордно снизился. Об этом говорится на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Июнь неофициально был признан самым жарким месяцем на планете. Как отметили в организации, рекордные температуры на суше и в океане потенциально могут оказать разрушительное воздействие на различные экосистемы и окружающую среду, а резкое сокращение площади морского льда в Антарктике имеет серьезные последствия для повышения уровня моря во всем мире.

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Объем льда сократился на 17 процентов по отношению к средним показателям с начала эпохи спутниковых наблюдений, или примерно на 2,2 миллиона квадратных километров. В организации отметили, что предыдущий рекорд таяния льдов был достигнут в 2022 году. По отношению к значениям прошлого года количество льда в Антарктиде сократилось на 1,2 миллиона квадратных километров.

Ранее Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) сообщал, что по итогам периода с декабря 2022-го по февраль 2023 года объем морского льда в Антарктиде оказался рекордно низким за последние 44 года. Одной из причин этого ученые назвали подледниковый подогрев подводными вулканами, которые находятся вдоль западного побережья Антарктики.

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    Мария Черкасова
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