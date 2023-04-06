Площадь льда в Антарктиде оказалась на рекордно низком уровне за последние 44 года

По итогам летнего сезона — с декабря 2022 года по февраль 2023 года — объем морского льда в Антарктиде оказался на рекордно низком уровне за последние 44 года. Об этом со ссылкой на исследование Центра ледовой и гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) сообщает агентство «Интерфакс».

По данным специалистов, в конце февраля текущего года общий объем морского льда в Антарктиде составил 1,8 миллиона квадратных километров — это худший результат за весь период наблюдений, проводимых с 1979 года. «Оставшийся после летнего таяния лед сохранялся в основном в морях Уэдделла и Амундсена, в остальных морях лед оставался только вдоль побережья», — заявили исследователи. Они также отметили, что минимальные показатели площади льда в Южном океане наблюдаются уже второй год подряд — в 2022-м аналогичный параметр находился на уровне в 1,92 миллиона квадратных километров. При этом после периода летнего таяния льда вокруг Антарктиды его площадь, как правило, сокращается до трех миллионов квадратных километров.

Одной из основных причин минимального объема морского льда ученые назвали подледниковый подогрев подводными вулканами, расположенными вдоль западного побережья Антарктики. Их извержения ускоряют таяние льдов. Однако наибольшее, по их мнению, воздействие на сокращение объема льда оказывает Антарктическое Циркумполярное течение (АЦТ), или течение Западных Ветров, окружающих Южный океан.

«Оно отделяет теплую субтропическую воду на севере от холодной воды на юге. По мере изменений климата господствующие западные ветра усиливаются, и несмотря на то, что они незначительно влияют на океанские течения, они усиливают круговые возвратные течения. А усиление возвратных ветвей АЦТ провоцируют заток теплых вод в дрейфующие льды», — объяснили исследователи.

В марте замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал о последствиях масштабного таяния льдов в Антарктиде. По его словам, этот процесс повлияет на обитающие в регионе живые организмы и его биоразнообразие.