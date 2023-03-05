В РАН рассказали о последствиях масштабного таяния льдов в Антарктиде

Академик Семенов: таяние льдов в Антарктиде повлияет на живые организмы и биоразнообразие

Масштабное таяние льдов в Антарктиде повлияет на обитающие в регионе живые организмы и его биоразнообразие. О таких последствиях в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По словам академика, площадь морских льдов в Антарктиде действительно начала быстро сокращаться — подобная динамика во многом определяется изменчивостью атмосферной циркуляции.

При этом в Арктике аналогичный процесс влияет на работу морпутей: период свободной ото льда навигации вырос примерно на месяц за последние 30 лет и, согласно прогнозам, к концу века вырастет еще на 2-3 месяца.

«Разрушаются берега, потому что они тоже из вечной мерзлоты состоят, сильная эрозия идет береговой линии. (...) В перспективе все равно лед будет таять», — заключил специалист, добавив, что таяние льдов — это последствие изменения климата.

5 марта стало известно о том, что площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды уменьшилась до 1,79 миллиона квадратных километров — минимума с 1979 года. Кроме того, лед продолжает таять рекордными темпами. Одним из главных опасений ученых является судьба ледника Туэйтс, известного как «ледник судного дня», в море Амундсена. В нем содержится такое количество воды, которое сможет поднять уровень моря на полметра, если ледник растает.