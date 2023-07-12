Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:19, 12 июля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на пять с половиной лет за финансирование террористов

В Дагестане местного жителя осудили на пять с половиной лет за финансирование террористов

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Дагестане 23-летнего местного жителя осудили на пять с половиной лет за участие в деятельности международной террористической организации и финансирование террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в октябре 2015 года фигурант, будучи подростком, неоднократно отправлял деньги террористам.

Спустя время о преступной деятельности узнали сотрудники правоохранительных органов. После этого молодой человек был задержан.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на Амуре ФСБ выявила ячейку террористов, финансировавших боевиков в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
    Елизавета Новикова
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек ООН выступил с предложениями Путину

    60-летний Григорий Лепс поразмышлял о возможности повторно жениться

    50-летняя Хайди Клум снялась в бикини под душем

    Россиянина осудили на пять с половиной лет за финансирование террористов

    Оценена вероятность принятия Турции в ЕС в обмен на согласие взять Швецию в НАТО

    Названы регионы с самой большой средней зарплатой в России

    Популярный комик с ТНТ рассказал о выступлениях перед Путиным

    Рассекречена стоимость складных смартфонов Samsung

    Зеленский сообщил об отсутствии решений по поставкам артиллерии Украине

    Россиянка избила сына в прямом эфире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости