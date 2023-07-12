Россиянина осудили на пять с половиной лет за финансирование террористов

В Дагестане местного жителя осудили на пять с половиной лет за финансирование террористов

В Дагестане 23-летнего местного жителя осудили на пять с половиной лет за участие в деятельности международной террористической организации и финансирование террористов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в октябре 2015 года фигурант, будучи подростком, неоднократно отправлял деньги террористам.

Спустя время о преступной деятельности узнали сотрудники правоохранительных органов. После этого молодой человек был задержан.

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на Амуре ФСБ выявила ячейку террористов, финансировавших боевиков в Сирии.