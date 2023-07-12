ФСБ выявила ячейку террористов в Комсомольске-на Амуре

В Комсомольске-на Амуре ФСБ выявила ячейку террористов, финансировавших боевиков в Сирии

В Комсомольске-на Амуре сотрудники ФСБ выявили ячейку сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Ячейка состояла из выходцев из государств Центральной Азии. По данным спецслужбы, члены группы оказывали финансовую помощь террористам в Сирии.

Во время обысков у них изъяли телефоны. Там была найдена переписка с боевиками в мессенджерах и соцсетях. Кроме того, в смартфонах фигурантов хранилось больше количество террористических и экстремистских материалов.

В отношении задержанных возбудили дела о содействии терроризму. По решению суда их поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске ФСБ задержала уроженца Центральной Азии за финансирование террористов в Сирии.