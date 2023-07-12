Задержание ФСБ пособников террористов попало на видео

ФСБ показала видео с задержанием пособников террористов в Комсомольске-на-Амуре

ФСБ показала оперативное видео с задержанием в Комсомольске-на-Амуре пособников террористов из запрещенной в России экстремистской организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Запись публикует URA.RU.

На попавших в сеть кадрах видны бойцы спецназа, уводящие подозреваемого в наручниках. Задержанные признаются, что отправляли деньги боевикам на покупку оружия и боеприпасов.

В ходе обысков силовики нашли у подозреваемых переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими в Сирии террористами. Ячейка состояла из выходцев из государств Центральной Азии. В отношении задержанных возбудили дела о содействии терроризму. По решению суда их поместили в СИЗО.