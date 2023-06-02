Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии за финансирование терроризма

В Ульяновске ФСБ задержала уроженца Центральной Азии за финансирование террористов в Сирии

Сотрудники УФСБ по Ульяновской области задержали 51-летнего уроженца Центральной Азии за финансирование запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Катиба Таухид валь — Джихад». Об этом сообщает издание «КП-Ульяновск».

Также его лишили российского гражданства. Мужчине грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным спецслужбы, мужчина через одну из платежных систем несколько раз перевел деньги на карту, подконтрольную членам МТО. Эти средства пошли на покупку медикаментов, вооружения, продуктов и лекарств для боевиков в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчину осудили на 14 лет за финансирование терроризма на 2,4 миллиона рублей.