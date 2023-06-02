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13:49, 2 июня 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Центральной Азии за финансирование терроризма

В Ульяновске ФСБ задержала уроженца Центральной Азии за финансирование террористов в Сирии

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники УФСБ по Ульяновской области задержали 51-летнего уроженца Центральной Азии за финансирование запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Катиба Таухид валь — Джихад». Об этом сообщает издание «КП-Ульяновск».

Также его лишили российского гражданства. Мужчине грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным спецслужбы, мужчина через одну из платежных систем несколько раз перевел деньги на карту, подконтрольную членам МТО. Эти средства пошли на покупку медикаментов, вооружения, продуктов и лекарств для боевиков в Сирии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчину осудили на 14 лет за финансирование терроризма на 2,4 миллиона рублей.

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    Елизавета Новикова
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