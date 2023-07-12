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17:29, 12 июля 2023Бывший СССР

Украина обязалась провести реформы в обмен на гарантии безопасности от G7

Власти Украины обязались провести реформы в стране в обмен на гарантии безопасности от G7

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина обязалась провести реформы в обмен на гарантии безопасности от стран «Большой семерки» (G7). Об этом со ссылкой на совместную декларацию G7 сообщает Reuters.

В документе отмечается, что рамочная программа помощи включает в себя такие элементы, как новейшее военное оборудование, обучение, обмен разведывательной информацией, а также киберзащита. Взамен Киев обязуется провести судебную и экономическую реформы, а также повысить прозрачность госуправления.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что власти республики надеются подписать гарантии безопасности для страны до следующего саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году.

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    Георгий Нестеров
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