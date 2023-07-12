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11:09, 12 июля 2023Россия

В российском поселке частично пропало электричество после обстрела ВСУ

Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Курскую область, один поселок частично обесточен
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

В поселке Теткино Курской области частично пропало электричество после обстрела населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

Перебои начались после повреждения линий электропередачи, уточнил глава региона. Аварийные службы уже приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры.

По данным губернатора, на территории населенного пункта разорвались шесть снарядов. В результате обстрела также были повреждены два дома и хозяйственные постройки.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области регулярно подвергается обстрелам. По данным из открытых источников, административная граница населенного пункта в южной части проходит по российско-украинской границе. 10 июля в Теткино около десяти домовладений получили повреждения после очередного обстрела со стороны Украины.

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    Алан Босиков
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