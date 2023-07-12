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14:20, 12 июля 2023Ценности

Российский парикмахер назвал самые модные стрижки для коротких волос

Российский парикмахер Дмитрий Цой назвал маллет самой модной стрижкой для коротких волос

Фото: Adam Winger / Unsplash

Российский парикмахер Дмитрий Цой назвал самые модные стрижки для коротких волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Grazia.

В первую очередь специалист выделил маллет и пикси в сочетании с челкой-шторкой. По его мнению, данные прически придают образу уникальность и являются практичными для летнего сезона.

Помимо прочего, эксперт обратил внимание на каре и текстурные прически. В первом случае важно не ошибиться с выбором формы. Что касается текстуры, то на сегодняшний момент актуальны легкие кудри или высушенные естественным путем локоны.

В июне стилист Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет.

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    Мария Винар
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