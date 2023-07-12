Российский парикмахер назвал самые модные стрижки для коротких волос

Российский парикмахер Дмитрий Цой назвал маллет самой модной стрижкой для коротких волос

Российский парикмахер Дмитрий Цой назвал самые модные стрижки для коротких волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Grazia.

В первую очередь специалист выделил маллет и пикси в сочетании с челкой-шторкой. По его мнению, данные прически придают образу уникальность и являются практичными для летнего сезона.

Помимо прочего, эксперт обратил внимание на каре и текстурные прически. В первом случае важно не ошибиться с выбором формы. Что касается текстуры, то на сегодняшний момент актуальны легкие кудри или высушенные естественным путем локоны.

В июне стилист Станислав Герасимов назвал россиянкам с непослушными волосами самые модные стрижки. В первую очередь специалист посоветовал обратить внимание на стрижку шэг, представляющую собой нарочитую небрежность, и маллет.