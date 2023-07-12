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07:00, 12 июля 2023Среда обитания

Россияне раскрыли источники вдохновения на ремонт

Работа.ру и «Ремонт со СберУслугами»:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большая часть россиян перед ремонтом жилья рассматривает работы дизайнеров интерьера и то, как выглядят квартиры друзей и знакомых. Источники вдохновения на изменение облика комнат они раскрыли в рамках исследования сервисов Работа.ру и «Ремонт со СберУслугами». Результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В опросе приняли участие более 3,2 тысячи респондентов старше 18 лет со всех регионов страны. 33 процента из них отметили, что ищут вдохновение в интерьерных решениях профессиональных дизайнеров, 32 процента смотрят идеи для дизайна у своих друзей и знакомых.

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Другие (27 процентов) изучают публикации в профильных изданиях, а 16 процентов смотрят картинки в Pinterest. При этом 14 процентов опрошенных берут за основу интерьеры из кино и сериалов. По четыре процента посещают дизайнерские выставки или нанимают профессионалов для ремонта.

Что касается результатов дизайнерского ремонта, то 65 процентов участников опроса отметили, что у них получается воплощать готовые дизайнерские идеи в жизнь, но некоторые детали они заменяют. Однако 20 процентов россиян полностью реконструируют все дизайнерские идеи у себя в интерьере. По словам 15 процентов респондентов, им не удается следовать всем идеям дизайнеров во время ремонта.

Ранее стало известно, что о начатом ремонте за последние три года пожалели 13 процентов россиян. Главной причиной разочарования стала потеря времени. Также респонденты оказались разочарованы превышением запланированного бюджета, пылью и грязью, тратой нервов и сил.

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    Нина Ташевская
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