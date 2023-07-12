Российского бизнесмена признали виновным в махинациях и освободили от наказания

Суд признал бизнесмена Израйлита виновным в валютных махинациях и освободил от наказания

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал бизнесмена Валерия Израйлита виновным в валютных махинациях на сумму 225 миллионов рублей, но освободил его от наказания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Осужденный освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, а также зачтено время, проведенное им под стражей и домашним арестом. Суд изменил Израйлиту меру пресечения на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

21 июня прокурор запросил бизнесмену 9,5 года лишения свободы за незаконный вывод денег за рубеж. В ходе процесса суд удовлетворил ходатайство Израйлита и снял с него обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств в связи с истечением сроков давности.

По версии следствия, он в должности председателя совета директоров ОАО «Компания "Усть-Луга"» совершил экономические преступления при строительстве нефтебазы в порту. Ущерб от его действий оценивался в 3,9 миллиарда рублей.