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09:09, 21 июня 2023Силовые структуры

Российскому бизнесмену запросили девять лет за вывод денег за границу

На суде в СПб прокурор запросил 9,5 года бизнесмену Израйлиту за вывод средств за границу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Смольнинском районном суде Петербурга начались прения сторон по уголовному делу российского бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в незаконном выводе денег за рубеж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Представляющий государственное обвинение прокурор попросил суд приговорить предпринимателя к 9,5 года лишения свободы, признав его виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов

2 мая суд удовлетворил ходатайство Израйлита и снял с него обвинения в мошенничестве и отмывании денежных средств в связи с истечением сроков давности. По версии следствия, он в должности председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» совершил экономические преступления при строительстве нефтебазы в порту. Ущерб от его действий оценивался в 3,9 миллиарда рублей.

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    Любовь Ширижик
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