Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:27, 12 июля 2023Моя страна

В российском городе запустят вечера быстрых знакомств

В Казани с 15 июля запустят вечера быстрых знакомств

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В Казани на набережной озера Кабан запустят вечера быстрых знакомств. Об этом сообщают «Казанские ведомости» со ссылкой на дирекцию парков и скверов города.

Первая встреча пройдет 15 июля, посетить мероприятие могут все желающие. Участники поделятся на пары по два человека, у каждой пары будет по пять минут на разговор. Пары будут меняться до тех пор, пока все участники встречи не поговорят друг с другом.

«В конце встречи все участники пришлют имена собеседников, с которыми они хотят продолжить общение. Позже организаторы вышлют им контакты людей, с которыми у них случилось совпадение», — говорится в сообщении.

Ранее член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо создать альтернативу приложению для знакомств Tinder. По его словам, отечественное приложение может быть создано, к примеру, с помощью православной церкви.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    США заявили о начале войны с Россией в случае принятия Украины в НАТО

    Российскую телеведущую избили на Бали

    Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

    Зеленский попросил конкретизировать условия для вступления Украины в НАТО

    Россиянина осудили на шесть с половиной лет за покупку осколочной гранаты

    Эксперты дали советы по избавлению от мышечной усталости

    Жители Туапсе остались без воды из-за дождей

    Аналитик высказался о причинах роста курсов доллара и евро

    Западной Европе предрекли аномально теплую зиму

    Стали известны подробности о состоянии госпитализированного сына Ефремова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости