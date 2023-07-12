В российском городе запустят вечера быстрых знакомств

В Казани с 15 июля запустят вечера быстрых знакомств

В Казани на набережной озера Кабан запустят вечера быстрых знакомств. Об этом сообщают «Казанские ведомости» со ссылкой на дирекцию парков и скверов города.

Первая встреча пройдет 15 июля, посетить мероприятие могут все желающие. Участники поделятся на пары по два человека, у каждой пары будет по пять минут на разговор. Пары будут меняться до тех пор, пока все участники встречи не поговорят друг с другом.

«В конце встречи все участники пришлют имена собеседников, с которыми они хотят продолжить общение. Позже организаторы вышлют им контакты людей, с которыми у них случилось совпадение», — говорится в сообщении.

Ранее член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России необходимо создать альтернативу приложению для знакомств Tinder. По его словам, отечественное приложение может быть создано, к примеру, с помощью православной церкви.