В России предложили альтернативу уходящему из страны Tinder

Депутат Госдумы Милонов предложил заменить Tinder православным приложением для знакомств

В России необходимо создать альтернативу приложению для знакомств Tinder. Отечественное приложение может быть создано, к примеру, с помощью православной церкви, потому что нередко именно религия является той общностью, которая помогает людям образовать семью. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Виталий Милонов.

«Надо создавать российские соцсети для знакомств. Можно привлекать разные организации, которые могли бы в этом помочь. Например, можно создать сеть знакомств на базе православной церкви, мусульманские соцсети. Потому что именно вера часто является общностью, которая помогает людям быть ближе и понятнее друг другу, образовывать семью», — подчеркнул политик.

Милонов также допустил, что в случае приложений для знакомств актуальной могла бы быть верификация пользователей через Госуслуги.

«Чтобы не было фейковых аккаунтов с проститутками и содержанками, можно в приложениях для знакомств вводить верификацию через Госуслуги», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Tinder ограничит доступ для пользователей из России до конца июня. «Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года», — говорится в отчете компании.