Киссинджер признал данное США Горбачеву обещание о нерасширении НАТО на восток

Киссинджер признал, что США обещали Горбачеву не расширять НАТО на Восток, но лишь устно

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер признал, что Соединенные Штаты обещали советскому лидеру Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на Восток, но лишь устно. Об этом он рассказал в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Видео опубликовал телеканал «Звезда».

По словам политика, формального обязательства, зафиксированного письменными договоренностями, не было, это было личное обещание занимавшего тогда должность главы Госдепартамента Джеймса Бейкера.

«Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было», — сказал Киссинджер.

Ранее экс-госсекретарь США сообщил, что страны Европы выступают против вступления Украины в НАТО. Политик добавил, что противники вхождения Украины в альянс пояснили, что данный «вопрос требует тщательного изучения».

