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12:22, 11 июля 2023Мир

Киссинджер заявил о противящихся вхождению Украины в НАТО странах Европы

Киссинджер заявил Вовану и Лексусу, что обеспечить членство Украины в НАТО будет сложно

Кадр: страница «Пранкеры Вован и Лексус» во «ВКонтакте»

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер сообщил, что страны Европы выступают против вступления Украины в НАТО. Такое заявление он сделал с в ходе беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Видео с записью беседы доступно в их Telegram-канале.

Отмечается, что пранкеры позвонили политику от имени президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с ними Киссинджер рассказал о прошедшей встрече Бильдербергского клуба, неофициальной ежегодной конференции при участии европейских и американских лидеров. «Было очень странно, что европейские страны, которые сражаются, (...) технически они оказывают вам помощь, на той встрече они выступили против вступления Украины в НАТО», — отметил он.

Политик добавил, что противники вхождения Украины в альянс пояснили, что данный «вопрос требует тщательного изучения». По словам Киссинджера, пока Киев будет сталкиваться с такими заявлениями, вступить в НАТО ему будет сложно. Сам бывший госсекретарь США подчеркнул, что пообещал поддержку Украине.

Он также счел неправильным, что Финляндию и Швецию принимают в альянс, а Украину, так много принесшую в жертву, нет.

Кроме того, в беседе с пранкерами Киссинджер признался, что за диверсией на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Украина.

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    Варвара Кошечкина
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