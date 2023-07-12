В Китае призвали сотрудничать с Россией в расследовании по «Северным потокам»

Зампостпреда КНР Шуан призвал сотрудничать с РФ в расследовании по «Северным потокам»

Заместитель постоянного представителя Китайской народной республики при ООН Гэн Шуан призвал сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток-2», где в сентябре прошлого года были зафиксированы три утечки, а четвертую нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо отреагировать на озабоченности международного сообщества и завершить в кратчайшие сроки следственные действия», — подчеркнул китайский дипломат, выступая на созванном по инициативе России заседании Совбеза международной организации.

Шуан указал, что необходимо выяснить организатора этих диверсия, проведя расследование в профессиональном ключе и сделав беспристрастные выводы. Он добавил, что затягивания сроков получения конкретных результатов осложняет поиск истины.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскрыл детали заседания Совета Безопасности организации по вопросу диверсий на «Северных потоках». Дипломат отметил, что в нем примет участие журналист-расследователь Джеффри Бродский, который лично погружался на место взрывов.