Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:13, 12 июля 2023Мир

В Китае призвали сотрудничать с Россией в расследовании по «Северным потокам»

Зампостпреда КНР Шуан призвал сотрудничать с РФ в расследовании по «Северным потокам»

Фото: Danish Ministry of Defence / Globallookpress.com

Заместитель постоянного представителя Китайской народной республики при ООН Гэн Шуан призвал сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток» и «Северный поток-2», где в сентябре прошлого года были зафиксированы три утечки, а четвертую нашли в экономической зоне Швеции 29 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо отреагировать на озабоченности международного сообщества и завершить в кратчайшие сроки следственные действия», — подчеркнул китайский дипломат, выступая на созванном по инициативе России заседании Совбеза международной организации.

Шуан указал, что необходимо выяснить организатора этих диверсия, проведя расследование в профессиональном ключе и сделав беспристрастные выводы. Он добавил, что затягивания сроков получения конкретных результатов осложняет поиск истины.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскрыл детали заседания Совета Безопасности организации по вопросу диверсий на «Северных потоках». Дипломат отметил, что в нем примет участие журналист-расследователь Джеффри Бродский, который лично погружался на место взрывов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России предупредили о риске повреждения железных дорог из-за аномальной жары

    В России разрешат устанавливать зарядки для электромобилей без согласия жильцов

    Тревел-блогер назвал идеальное по сервису и деньгам место для отдыха в России

    Стало известно о падении морального духа в рядах ВСУ

    Российский посол заявил о брошенных против России ресурсах НАТО

    В Китае призвали сотрудничать с Россией в расследовании по «Северным потокам»

    Женатому любовнику замужней женщины дали совет

    Сестры нашли «проклятую» тайную комнату в своем доме и сбежали через две недели

    Пленный азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя

    Эрдоган на встрече с Байденом анонсировал новый этап отношений с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости