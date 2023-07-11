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21:49, 11 июля 2023Мир

В России раскрыли детали заседания Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: в заседании СБ ООН по «Северному потоку» поучаствует журналист-расследователь
Сюжет«Северный поток-2»:
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале раскрыл детали заседания Совета Безопасности организации по вопросу диверсий на «Северных потоках».

Дипломат отметил, что в нем примет участие журналист-расследователь Джеффри Бродский, который лично погружался на место взрывов. Встреча состоится в 22:00 (мск).

«В запрошенном нами сегодня заседании Совбеза по подрыву Северных потоков примут участие в качестве докладчиков два независимых журналиста-расследователя: Брюс Грин и Джеффри Бродский», — сообщил Полянский.

Ранее дипломат заявил, что Россия запросила новое открытое заседание Совете Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на 11 июля.

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    Марина Совина
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