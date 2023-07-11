В России раскрыли детали заседания Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: в заседании СБ ООН по «Северному потоку» поучаствует журналист-расследователь

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале раскрыл детали заседания Совета Безопасности организации по вопросу диверсий на «Северных потоках».

Дипломат отметил, что в нем примет участие журналист-расследователь Джеффри Бродский, который лично погружался на место взрывов. Встреча состоится в 22:00 (мск).

«В запрошенном нами сегодня заседании Совбеза по подрыву Северных потоков примут участие в качестве докладчиков два независимых журналиста-расследователя: Брюс Грин и Джеффри Бродский», — сообщил Полянский.

Ранее дипломат заявил, что Россия запросила новое открытое заседание Совете Безопасности ООН по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на 11 июля.

